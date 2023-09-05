Музычук-старший объяснил отказ дочерей от выступлений за сборную Украины

Отец украинских шахматисток Анны и Марии Музычук Олег Музычук объяснил отсутствие дочерей в составе сборной Украины по шахматам на предстоящем командном чемпионате мира. По словам Музычука, отсутствие сестёр на турнире объясняется только физической усталостью, а не какими-либо другими факторами.

«Они отыграли очень сложный турнир, они устали и не могут играть. В этом основная причина. Тем более что многие основные команды отказались от участия», – цитирует Музычука tribuna.com.

Также Олег Музычук ответил критикам на вопрос о финансовой составляющей отказа. «Надо брать интервью в Федерации шахмат Украины, кто причастен к тому, а не случайным людям, которые там что-то себе ляпнули», – заявил отец шахматисток.