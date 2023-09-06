Со обыграл Ароняна на Speed Chess Championship 2023

Уэсли Со победил Левона Ароняна в 1/8 финала престижного онлайн-турнира по скоростным шахматам Speed Chess Championship 2023. Счёт по партиям 15,5:12,5 в пользу Со. Ранее в четвертьфинал уже вышел американец Хикару Накамура. В первом раунде он переиграл китайца Юй Янъи со счётом19:9.
Расписание оставшихся матчей 1/8:
6 сентября, 19:00 мск
Нихал Сарин (Индия) – Алексей Сарана (Сербия)
8 сентября, 20:00 мск
Алиреза Фируджа (Франция) – Дмитрий Андрейкин (Россия)
10 сентября, 16:00 мск
Дин Лижэнь (Китай) – Арджун Эригайси (Индия)
11 сентября, 15:30 мск
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Доммарджу Гукеш (Индия)
11 сентября, 20:00 мск
Магнус Карлсен (Норвегия) – Видит Сантош Гуджрати (Индия)
12 сентября, 19:00 мск
Фабиано Каруана (США) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
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