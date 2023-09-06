Левитин: у ВАДА нет вопросов к РУСАДА. Осталось изменить законодательство в этой сфере

Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) нет вопросов к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Политик подчеркнул, что причиной, по которой РУСАДА до сих пор не полностью восстановлено в правах, является отсутствие изменений в законодательстве в вопросе борьбы с допингом.
«Развитие спортивного международного сотрудничества — самая острая проблема. По этому вопросу глава государства сказал членам правительства, что необходимо создавать параллельные международные соревнования. Надо подумать, какие мероприятия мы можем организовать, чтобы поддерживать спортивную активность. К сожалению, не все федерации проводят достаточно мероприятий. Надеяться только на Минспорт неправильно.
РУСАДА пока полностью не восстановлено в правах. Одна из причин — мы до сих пор не изменили законодательство в этой сфере. Нужно понять, можем ли мы это сделать. Надо дать ответ, в ВАДА ждут. РУСАДА отработало замечательно, к ним вопросов нет, в том числе по погашению долгов», — сказал Левитин на заседании коллегии министерства спорта.
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