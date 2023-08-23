РУСАДА впервые в 2023 году проверило Валиеву на допинг

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева в июле впервые в 2023 году прошла проверку на допинг, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Несмотря на допинг-скандал, Валиева продолжает входить в пул тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). В 2022 году Камила была протестирована силами РУСАДА трижды (в июле, ноябре и декабре).

В июле 2023 года РУСАДА также проверило Софью Акатьеву, Алексея Брюханова, Ивана Букина, Арсения Федотова, Макара Игнатова, Майю Хромых, Аделию Петросян, Дарью Садкову, Александра Самарина, Елизавету Шанаеву и Александру Степанову.

Напомним, в декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны только после окончания командного турнира Олимпиады-2022. В январе Дисциплинарный комитет РУСАДА в качестве наказания лишил спортсменку только золота чемпионата страны. На это решение были поданы апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), РУСАДА и Международного союза конькобежцев (ISU), которые CAS решил объединить в одно производство. Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария).