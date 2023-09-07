Журова назвала бесчеловечной акцией намерение навсегда отстранить российских паралимпийцев

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о намерении Международного паралимпийского комитета (IPC) навсегда исключить Паралимпийский комитет России (ПКР) из организации.

Голосование по этому вопросу может пройти на Генеральной ассамблее IPC в Бахрейне, которая состоится 27 сентября.

«Паралимпиада изначально же была создана как способ реабилитации людей через спорт, тут всегда ценились человеческие ценности. А сейчас, полностью исключая спортсменов одной страны, делая их заложниками, они проводят абсолютно бесчеловечную акцию. Мы должны всячески поддерживать наших паралимпийцев, придумать свои соревнования, которые будут ничем не хуже. Ну не выступают на международных соревнованиях — и ничего страшного. Нам нужно сделать так, чтобы спортсмены чувствовали заботу, внимание, и это важнее, чем получение регалии паралимпийского чемпиона.

Понимаете, на Западе убеждены, что если Россия не может участвовать в международных соревнованиях, то мы наших ребят бросим. Но мы не должны вестись на эти просчёты. А дальше будут Игры дружбы. От участия в этих соревнованиях нас точно не отстранят», — приводит слова Журовой RT.