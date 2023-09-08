Бывший тренер сборной России по регби Макдермотт: Франция выиграет Кубок мира

Экс-тренер сборной России по регби ирландец Марк Макдермотт рассказал о своих ожиданиях от стартующего сегодня во Франции Кубка мира. По мнению специалиста, определённо следует ожидать несколько громких неудач, связанных с невыходом из группы кого-то из лидеров мирового регби.
Прогнозируя итоги турнира, Макдермотт определил для себя четвёрку претендентов: Франция, ЮАР, Новая Зеландия и Ирландия. При этом ирландский специалист ожидает вылета как минимум двух из этих команд на стадии четвертьфинала и твёрдо уверен в одной из сборных. «Как бы мне ни хотелось победы Ирландии на Кубке мира, думаю, что триумфатором будет Франция. Даже если проиграет стартовый матч против Новой Зеландии», — цитирует ирландского тренера Rugger.
Напомним, Марк Макдермотт с августа 2016 года по февраль 2018 года был помощником главного тренера сборной России по регби Александра Первухина и исполнял обязанности главного тренера сборной с 19 февраля по 2 августа 2018 года.
- 8 сентября 2023
-
14:03
-
13:20
-
11:53
-
11:30
-
10:39
-
09:23
-
04:27
-
00:30
- 7 сентября 2023
-
23:09
-
22:00
-
20:39
-
20:19
-
19:58
-
18:49
-
18:31
-
18:12
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:30
-
15:07
-
13:46
-
13:36
-
13:07
-
12:42
-
12:12
-
10:39
-
10:19
-
09:51
-
09:31
-
05:11
-
02:12
-
01:03
- 6 сентября 2023
-
19:55
-
19:36