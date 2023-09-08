Бывший тренер сборной России по регби Макдермотт: Франция выиграет Кубок мира

Экс-тренер сборной России по регби ирландец Марк Макдермотт рассказал о своих ожиданиях от стартующего сегодня во Франции Кубка мира. По мнению специалиста, определённо следует ожидать несколько громких неудач, связанных с невыходом из группы кого-то из лидеров мирового регби.

Прогнозируя итоги турнира, Макдермотт определил для себя четвёрку претендентов: Франция, ЮАР, Новая Зеландия и Ирландия. При этом ирландский специалист ожидает вылета как минимум двух из этих команд на стадии четвертьфинала и твёрдо уверен в одной из сборных. «Как бы мне ни хотелось победы Ирландии на Кубке мира, думаю, что триумфатором будет Франция. Даже если проиграет стартовый матч против Новой Зеландии», — цитирует ирландского тренера Rugger.

Напомним, Марк Макдермотт с августа 2016 года по февраль 2018 года был помощником главного тренера сборной России по регби Александра Первухина и исполнял обязанности главного тренера сборной с 19 февраля по 2 августа 2018 года.