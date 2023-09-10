Каширина — о лишении титулов: крупных средств оспаривать это решение у меня нет

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить её всех титулов, завоёванных с 2013 по 2017 год. В их число вошли три титула чемпионки мира и три титула чемпионки Европы. Ранее организация приняла решение дисквалифицировать Каширину на восемь лет за положительную допинг-пробу.

«Все звонят и хотят узнать, как я восприняла это решение. Представьте человека, который всю жизнь живёт с этим. Необоснованно наказали, и попробуй доказать, что ты не верблюд. На протяжении 22 лет живёшь этим, и тут такое. Суды выигрывали, доказательная форма была. Громких слов говорить не буду, крупных сумм оспаривать это решение у меня нет, я уже достаточно потратилась на суды. Больше мне сказать нечего», — приводит слова Кашириной «Матч ТВ».