Свирин назвал причины провального выступления россиян на ЧМ по академической гребле

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин объяснил, почему россияне не смогли завоевать медали на чемпионате мира по академической гребле. Глава ФГСР сообщил, что одной из причин провала на мировом первенстве стало плохое психологическое состояние спортсменов.

«Без сомнений, хотелось бы большего на этом чемпионате мира, учитывая возможности и потенциал наших спортсменов. Но я уже говорил после чемпионата России что чего‑то сверхъестественного ожидать от ребят не стоит. Почему? Потому что прошлый год мы провели без серьёзных международных стартов. Это — первое. Второе — есть состояние неизвестности для наших спортсменов после всех пертурбаций, которые нужно было пройти ради поездки на чемпионат мира. Спортсмены на нервах, психологически это состояние съедает энергию. Очень сложно, когда не знаешь, к чему готовиться.

Есть и третий фактор. С начала подготовительного периода весь соревновательный сезон мы идём если не в эксперименте, то с определёнными изменениями. У нас за плечами две большие истории с иностранными специалистами топ‑уровня. Всегда эта работа была успешна. Но мы же не можем бесконечно этим пользоваться, тем более сейчас это невозможно по всем понятным причинам. Да и лично мне не хочется к этому возвращаться. Когда мы готовились к Токио, я нашим тренерам тогда сказал: да, мы сейчас радуемся успешному выступлению, но мы уже второй раз подряд показываем насколько мы сами по себе несостоятельны. Российские атлеты с нами не могут добиться чего‑то большого, а приходит иностранец — и те же самые спортсмены начинают показывать результат в разы выше. В разы! Поэтому мы в процессе изменения системы", — приводит слова Свирина «Матч ТВ».