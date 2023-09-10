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Андрей Жаков и Ксения Романова — победители первенства России — 2023 в классе «Оптимист»

С 4 по 9 сентября в Тольятти состоялось первенство России по парусному спорту в классе «Оптимист». Победу в соревнованиях у мужчин и женщин одержали Андрей Жаков и Ксения Романова соответственно. Всего в соревнованиях приняли участие 154 спортсмена из 24 регионов России.

У мужчин призовая тройка сформировалась следующим образом: первое место досталось захватившему лидерство в самом начале регаты Андрею Жакову (Санкт-Петербург, ШВСМ по ВВС/Академия/ДСПК Рауту). С серебром регату завершил Артём Черпита (Севастополь, ГАУ ЦСП СКС). Бронза у Егора Сидельникова (Пионерский, СШОР ПГО/Академия).

У девушек в соревнованиях первенствовала Ксения Романова (Санкт-Петербург, Академия парусного спорта). Серебро у Екатерины Юрку (Владивосток, КСШОР). Бронзу завоевала Диана Лебедева (Санкт-Петербург, Академия парусного спорта).

В младшем зачёте юношей убедительную победу одержал местный гонщик Александр Шейко (Тольятти, СШОР №6/я.к. «Дружба»). Второе место у Захара Мохова (Санкт-Петербург, Академия парусного спорта). Бронза у Анатолия Садова (Санкт-Петербург, Академия парусного спорта/ШВСМ по ВВС).

Среди младших девушек регату выиграла Ярослава Дубинина (Владивосток, КСШОР). Второе место у Анастасии Кузнецовой (Санкт-Петербург, Крестовский остров). Третье место завоевала Таисия Романовская (Владивосток, КСШОР).