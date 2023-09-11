«Сюрприз!» Непомнящий отреагировал на новость о попадании на Speed Chess Championship

Вице-чемпион мира по шахматам, занимающий шестую строчку в рейтинге ФИДЕ, россиянин Ян Непомнящий отреагировал на включение в состав участников престижного онлайн-турнира по скоростным шахматам Speed Chess Championship — 2023. Он занял место действующего чемпиона мира представителя Китая Дин Лижэня.
«Сюрприз!» — написал российский гроссмейстер в социальной сети.
В 1/8 финала турнира Непомнящий встретится с индийским гроссмейстером Арджуном Эригайси (29-е место в рейтинге ФИДЕ). На этой стадии также ещё не сыграны встречи с участием Фабиано Каруаны (США) и Нодирбека Абдусатторова (Узбекистан), Максима Вашье-Лаграва (Франция) и Доммараджу Гукеша (Индия), Магнуса Карлсена (Норвегия) и Видита Гуджрати (Индия).
В четвертьфинал ранее вышли Хикару Накамура (США), Нихал Сарин (Индия), Уэсли Со (США) и Алиреза Фирузджа (Франция).
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