«Сюрприз!» Непомнящий отреагировал на новость о попадании на Speed Chess Championship

Вице-чемпион мира по шахматам, занимающий шестую строчку в рейтинге ФИДЕ, россиянин Ян Непомнящий отреагировал на включение в состав участников престижного онлайн-турнира по скоростным шахматам Speed Chess Championship — 2023. Он занял место действующего чемпиона мира представителя Китая Дин Лижэня.

«Сюрприз!» — написал российский гроссмейстер в социальной сети.

В 1/8 финала турнира Непомнящий встретится с индийским гроссмейстером Арджуном Эригайси (29-е место в рейтинге ФИДЕ). На этой стадии также ещё не сыграны встречи с участием Фабиано Каруаны (США) и Нодирбека Абдусатторова (Узбекистан), Максима Вашье-Лаграва (Франция) и Доммараджу Гукеша (Индия), Магнуса Карлсена (Норвегия) и Видита Гуджрати (Индия).

В четвертьфинал ранее вышли Хикару Накамура (США), Нихал Сарин (Индия), Уэсли Со (США) и Алиреза Фирузджа (Франция).