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Женская сборная Грузии по шахматам выиграла командный чемпионат мира

Женская сборная Грузии по шахматам выиграла командный чемпионат мира
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На командном чемпионате мира по шахматам среди женщин, прошедшем в Польше с 5 по 12 сентября, определился чемпион. Им стала команда Грузии. В финале грузинские шахматистки обыграли команду Казахстана. В матче за бронзовые медали команда Франции оказалась сильнее сборной США.

Помимо командных, были вручены индивидуальные медали.

1-я доска
1. Элис Ли (США)
2. Дейманте Даулите-Корнетт (Франция)
3. Бибисара Асаубаева (Казахстан)

2-я доска
1. Мери Арабидзе (Грузия)
2. Ян Шэнь (Китай)
3. Анастасия Савина (Франция)

3-я доска
1. Нино Бациашвили (Грузия)
2. Татев Абрамян (США)
3. Софи Милье (Франция)

4-я доска
1. Го Ци (Китай)
2. Лела Джавахишвили (Грузия)
3. Алуа Нурманова (Казахстан)

В турнире, проходившем в городе Быдгощ, принимали участие 12 команд: Грузия, США, Китай, Индия, Украина, Польша, Германия, ФИДЕ Америка, Франция, Казахстан, Болгария, Египет.

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