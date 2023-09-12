Женская сборная Грузии по шахматам выиграла командный чемпионат мира

На командном чемпионате мира по шахматам среди женщин, прошедшем в Польше с 5 по 12 сентября, определился чемпион. Им стала команда Грузии. В финале грузинские шахматистки обыграли команду Казахстана. В матче за бронзовые медали команда Франции оказалась сильнее сборной США.

Помимо командных, были вручены индивидуальные медали.

1-я доска

1. Элис Ли (США)

2. Дейманте Даулите-Корнетт (Франция)

3. Бибисара Асаубаева (Казахстан)

2-я доска

1. Мери Арабидзе (Грузия)

2. Ян Шэнь (Китай)

3. Анастасия Савина (Франция)

3-я доска

1. Нино Бациашвили (Грузия)

2. Татев Абрамян (США)

3. Софи Милье (Франция)

4-я доска

1. Го Ци (Китай)

2. Лела Джавахишвили (Грузия)

3. Алуа Нурманова (Казахстан)

В турнире, проходившем в городе Быдгощ, принимали участие 12 команд: Грузия, США, Китай, Индия, Украина, Польша, Германия, ФИДЕ Америка, Франция, Казахстан, Болгария, Египет.