Ирина Винер высказалась о шансах российских гимнасток выступить на Олимпиаде-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о шансах российских спортсменок выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.
С 1 января 2024 года россияне смогут выступать на международных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.
«В художественной гимнастике у нас остался один шанс на путёвку — это чемпионат Европы, путёвка достанется единственной участнице из Беларуси или России, которая займёт первое место вслед за теми, кто уже отобрался. Это не проблема, проблема в другом — за одну эту путёвку будут бороться команды России и Беларуси, сильнейшие сборные, которые всегда были представлены на Играх несколькими спортсменками.
Неизвестно, кто выиграет. Но неизвестно и то, поедут ли они в итоге на Олимпиаду, даже если они отобрались, окончательное решение всё равно остаётся за МОК. И если нас не допустят, нам могут этого даже не объяснить. Всё это ужасные условия для психологического настроя спортсменов», — приводит слова Винер ТАСС.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике состоится в Будапеште с 22 по 26 мая. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
- 12 сентября 2023
-
20:00
-
19:43
-
19:02
-
18:18
-
15:22
-
14:48
-
14:44
-
14:32
-
14:13
-
13:47
-
13:14
-
12:41
-
12:00
-
10:06
-
09:51
-
09:38
-
09:23
- 11 сентября 2023
-
23:15
-
19:42
-
18:21
-
18:13
-
16:56
-
16:14
-
14:19
-
13:56
-
13:48
-
13:22
-
13:09
-
12:47
-
11:11
-
10:44
-
10:28
-
09:59
-
09:44
-
09:37