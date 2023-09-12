Ирина Винер высказалась о шансах российских гимнасток выступить на Олимпиаде-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о шансах российских спортсменок выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

С 1 января 2024 года россияне смогут выступать на международных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

«В художественной гимнастике у нас остался один шанс на путёвку — это чемпионат Европы, путёвка достанется единственной участнице из Беларуси или России, которая займёт первое место вслед за теми, кто уже отобрался. Это не проблема, проблема в другом — за одну эту путёвку будут бороться команды России и Беларуси, сильнейшие сборные, которые всегда были представлены на Играх несколькими спортсменками.

Неизвестно, кто выиграет. Но неизвестно и то, поедут ли они в итоге на Олимпиаду, даже если они отобрались, окончательное решение всё равно остаётся за МОК. И если нас не допустят, нам могут этого даже не объяснить. Всё это ужасные условия для психологического настроя спортсменов», — приводит слова Винер ТАСС.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике состоится в Будапеште с 22 по 26 мая. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.