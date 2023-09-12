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Журова отреагировала на слова Путина об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Журова отреагировала на слова Путина об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента России Владимира Путина о том, что отечественные спортсмены сами должны принять решение о возможном участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Абсолютно правильные слова президента, которые к тому же напрочь лишают западных критиков возможности сказать, что российских спортсменов к чему-то склонили. Видно полное понимание ситуации Владимиром Владимировичем. Полагаю, тут будут обсуждения федераций тех видов спорта, которые планируют участвовать. Не думаю, что Международный олимпийский комитет сейчас деградировал полностью, но он крайне близок к этому. Они сейчас попирают олимпийскую хартию.

Приход новой структуры на его место возможен. Но тут будет иметь значение статус соревнований для спортсменов — что в их глазах будет выше и к чему это приведёт в дальнейшем. При этом надо понимать, что не все это поддержат, в частности США и ряд стран Европы», — приводит слова Журовой RT.

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