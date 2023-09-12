Велогонщик Натан ван Хойдонк‎ находится в критическом состоянии после аварии

27-летний велогонщик Натан ван Хойдонк борется за свою жизнь после того, как попал в аварию вместе со своей беременной женой в Бельгии. Бельгиец потерял контроль над управлением автомобилем после того, как ему стало плохо.
Велогонщик был доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщает Het Laatse Nieuws.
Его жена Алисия, находящаяся на восьмом месяце беременности, также была доставлена в больницу для обследования, серьёзных травм на месте происшествия у неё обнаружено не было.
«Мы можем подтвердить, что нашему гонщику Натану ван Хойдонку стало плохо за рулём автомобиля, в результате чего он попал в дорожно-транспортное происшествие. Впоследствии он был доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Мы не можем подтвердить слухи о том, что его состояние критическое. Сейчас он проходит дальнейшее медицинское обследование. Спасибо всем за ваши сообщения Натану и команде», – говорится в заявлении голландской велокоманды Jumbo-Visma.
Ван Хойдонк выступает за голландскую команду Jumbo-Visma с 2021 года.
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