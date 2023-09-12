Велогонщик Натан ван Хойдонк‎ находится в критическом состоянии после аварии

27-летний велогонщик Натан ван Хойдонк борется за свою жизнь после того, как попал в аварию вместе со своей беременной женой в Бельгии. Бельгиец потерял контроль над управлением автомобилем после того, как ему стало плохо.

Велогонщик был доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщает Het Laatse Nieuws.

Его жена Алисия, находящаяся на восьмом месяце беременности, также была доставлена в больницу для обследования, серьёзных травм на месте происшествия у неё обнаружено не было.

«‎Мы можем подтвердить, что нашему гонщику Натану ван Хойдонку стало плохо за рулём автомобиля, в результате чего он попал в дорожно-транспортное происшествие. Впоследствии он был доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Мы не можем подтвердить слухи о том, что его состояние критическое. Сейчас он проходит дальнейшее медицинское обследование. Спасибо всем за ваши сообщения Натану и команде»‎, – говорится в заявлении голландской велокоманды Jumbo-Visma.

Ван Хойдонк выступает за голландскую команду Jumbo-Visma с 2021 года.