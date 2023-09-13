«МОК не пойдёт у них на поводу». Журова — об отказе двух стран соревноваться с Россией

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ Финляндии и Эстонии участвовать в чемпионате мира по командной гимнастике из-за допуска спортсменов из России и Беларуси.

Международная федерация эстетической групповой гимнастики (IFAGG) оставила этот вопрос на усмотрение принимающей соревнования стороны. Казахстан, где с 24 по 26 ноября пройдёт чемпионат мира по командной гимнастике, санкций в отношении россиян или белорусов не вводил.

«Руководство организаций командной гимнастики этих стран только вредит своим спортсменам. Я надеюсь, что после этой провокации МОК не пойдёт у них на поводу. Они же предупреждали, что бойкот соревнований со стороны каких-либо стран не принесёт никакого результата. Решение о допуске россиян к состязаниям уже принято. И я думаю, его не будут менять. Финляндия и Эстония через свой протест хотят продемонстрировать, что если им не пойдут навстречу, то они будут пропускать и другие соревнования. Это шантаж.

Тем более когда речь доходит до прав спортсменов, которые нарушаются, и возникает риск судейского разбирательства, — никто не осмелится на подобное. Допуск российских атлетов к тем или иным соревнованиям в первую очередь зависит от руководителя соответствующей федерации и его отношения к России. Если на них могут воздействовать политики, то они принимают решение не допускать наших спортсменов, где такого прессинга нет — их допускают. Сейчас спорт вне политики — это прямое нарушение Олимпийской хартии», — приводит слова Журовой RT.