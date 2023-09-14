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Поздняков: отсутствие понятных правил допуска российских спортсменов приводит к хаосу

Поздняков: отсутствие понятных правил допуска российских спортсменов приводит к хаосу
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что отсутствие чётких правил по вопросу допуска российских спортсменов на международные соревнования приводит к хаосу. Глава ОКР отметил, что двойные стандарты ведут к деградации олимпийского движения.

«Двойные стандарты наших коллег из Лозанны формируют и наше восприятие международного олимпийского движения. Оно идёт к деградации. Отсутствие понятных правил приводит к хаосу», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил условия, при соблюдении которых россияне смогут выступать на международной арене в нейтральном статусе.

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