Непомнящий вышел в четвертьфинал Speed Chess Championship и сыграет с Карлсеном

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в четвертьфинал крупного онлайн-турнира по скоростным шахматам Speed Chess Championship. В стартовом матче Непомнящий оказался сильнее представителя Индии Арджуна Эригайси со счётом 15,5:14,5.
Напомним, Непомнящий в последний момент заменил на Speed Chess Championship — 2023 17-го чемпиона мира по шахматам китайского гроссмейстера Дин Лижэня, который снялся с соревнований.
За выход в полуфинал онлайн-турнира по скоростным шахматам Непомнящий сыграет с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном, который удерживал титул чемпиона мира с 2013 по 2023 год.
Также в четвертьфинал вышли Хикару Накамура (США), Нихал Сарин (Индия), Уэсли Со (США) и Алиреза Фируджа (Франция), обыгравший россиянина Дмитрия Андрейкина.
- 14 сентября 2023
-
19:48
-
19:34
-
19:16
-
18:57
-
18:46
-
18:35
-
18:00
-
17:35
-
17:24
-
17:15
-
15:40
-
14:12
-
13:57
-
12:36
-
12:29
-
12:16
-
12:12
-
10:56
-
10:34
-
09:53
-
09:34
-
09:30
-
08:49
-
06:09
-
05:50
-
00:58
-
00:27
- 13 сентября 2023
-
23:57
-
22:00
-
21:09
-
20:41
-
20:24
-
19:12
-
18:44
-
18:15