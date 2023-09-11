Ян Непомнящий заменил чемпиона мира Дин Лижэня на Speed Chess Championship — 2023

Китайский гроссмейстер, 17-й чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь снялся с престижного онлайн-турнира по скоростным шахматам Speed Chess Championship — 2023, его место займёт российский шахматист, вице-чемпион мира Ян Непомнящий, сообщает Chess.com.
Таким образом, в 1/8 финала турнира Непомнящий сыграет с индийским гроссмейстером Арджуном Эригайси. В четвертьфинал Speed Chess Championship — 2023 ранее вышли Хикару Накамура (США), Нихал Сарин (Индия), Уэсли Со (США) и Алиреза Фируджа (Франция), обыгравший россиянина Дмитрия Андрейкина.
16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен также принимает участие в турнире. В 1/8 финала он встретится с представителем Индии Видитом Гуджрати.
Speed Chess Championship — 2023 проходит с 4 по 22 сентября.
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