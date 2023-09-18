«Чеховские медведи» одержали вторую победу подряд

Во втором туре предварительного этапа OLIMPBET Суперлиги среди мужчин подмосковные «Чеховские медведи» обыграли на своей площадке «Динамо-Сунгуль» (Челябинск) со счётом 36:29. Встреча проходила в Чехове на площадке ДС «Олимпийский» имени Владимира Салмановича Максимова.

У «Медведей» отличились: Дмитрий Корнеев (7 мячей), Александр Ермаков (6 мячей), Александр Котов (5 мячей), Дмитрий Кандыбин (4 мяса), Кирилл Котов (3 мяча), Виктор Фурцев (3 мяча), Илья Дёмин (3 мяча), Донат Морозов (2 мяча), Артём Кулак (2 мяча), Дмитрий Санталов (1 мяч).

Это вторая подряд победа гандболистов из Чехова в новом розыгрыше чемпионата России по гандболу. Ранее в Уфе со счётом 40:24 «Чеховские медведи» переиграли местный «Акбузат».