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Бриллиантовая лига, 14-й этап: все результаты заключительного дня соревнований в Юджине

В Юджине (США) на стадионе «Хейвард-филд» 17 сентября прошёл завершающий день стартов последнего, 14-го этапа Бриллиантовой лиги сезона-2023. «Чемпионат» представляет результаты соревнований.

Бриллиантовая лига

14-й этап

Юджин

Мужчины

100 м

1. Андре Де Грасс (Канада) — 19,76.

2. Кеннет Беднарек (США) — 19,95.

3. Эррион Найтон (США) — 19,97.

800 м

1. Эммануэл Ваньоньи (Кения) — 1:42.80 (лучший результат сезона в мире).

2. Марко Ароп (Канада) — 1:42.85 (рекорд Канады).

3. Джамел Седжати (Алжир) — 1:43.06.

3000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 7:23.63 (рекорд Европы).

2. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) — 7:23.64 (рекорд Эфиопии).

3. Грант Фишер (США) — 7:25.47 (рекорд Северной Америки).

Бег с препятствиями, 110 м

1. Хэнсл Парчмент (Ямайка) — 12.93 (лучший результат сезона в мире).

2. Грант Холлоуэй (США) — 13.06.

3. Дэниэл Робертс (США) — 13.07.

Метание диска

1. Мэттью Денни (Австралия) — 68.43 (рекорд Австралии).

2. Кристьян Чех (Словения) — 67.64.

3. Даниэль Столь (Швеция) — 67.36.

Прыжки в длину

1. Саймон Эхаммер (Швейцария) — 8.22.

2. Таджей Гейл (Ямайка) — 8.22.

3. Юки Хашиока (Япония) — 8.15.

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6.23 (мировой рекорд).

2. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) — 5.82.

3. Сэм Кендрикс (США) — 5.72.

Толкание ядра

1. Джо Ковач (США) — 22.93.

2. Райан Краузер (США) — 22.91.

3. Том Уолш (Новая Зеландия) — 22.69.

Женщины

200 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) — 21.57.

2. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д’Ивуар) — 22.10.

3. Антоника Страчан (Багамские острова) — 22.16.

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 49.58.

2. Наталья Качмарек (Польша) — 50.38.

3. Лике Клавер (Нидерланды) — 50.47.

800 м

1. Атинг Му (США) — 1:54.97 (рекорд США, лучший результат сезона в мире).

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1:55.19 (рекорд Великобритании).

3. Натойя Гуле-Топпин (Ямайка) — 1:55.96 (рекорд Ямайки).

5000 м

1. Гудаф Цегай (Эфиопия) — 14:00.21 (мировой рекорд).

2. Беатрис Чебет (Кения) — 14:05.92

3. Эйгайеху Тайе (ЭФиопия) — 14:21.52.

Бег с препятствиями, 100 м

1. Тоби Амусан (Нигерия) — 12.33.

2. Жасмин Камаччо-Куинн (Пуэрто-Рико)- 12.38.

3. Кендра Харрисон (США) — 12.44.

Бег с препятствиями, 400 м

1. Фемке Бол (Нидерланды) — 51.98.

2. Шамьер Литтл (США) — 53.45.

3. Рашелл Клейтон (Ямайка) — 53.56.

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2.03 (лучший результат сезона в мире).

2. Никола Олислагерс (Австралия) — 2.03 (рекорд Австралии).

3. Ангелина Топич (Сербия) — 1.95.

Метание диска

1. Валари Оллман (США) — 68.66.

2. Лаулауга Таусага (США) — 68.36.

3. Сандра Перкович (Хорватия) — 66.85.