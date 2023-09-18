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Бриллиантовая лига, 14-й этап: все результаты заключительного дня соревнований в Юджине

Бриллиантовая лига, 14-й этап: все результаты заключительного дня соревнований в Юджине
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В Юджине (США) на стадионе «Хейвард-филд» 17 сентября прошёл завершающий день стартов последнего, 14-го этапа Бриллиантовой лиги сезона-2023. «Чемпионат» представляет результаты соревнований.

Бриллиантовая лига

14-й этап

Юджин

Мужчины

100 м
1. Андре Де Грасс (Канада) — 19,76.
2. Кеннет Беднарек (США) — 19,95.
3. Эррион Найтон (США) — 19,97.

800 м
1. Эммануэл Ваньоньи (Кения) — 1:42.80 (лучший результат сезона в мире).
2. Марко Ароп (Канада) — 1:42.85 (рекорд Канады).
3. Джамел Седжати (Алжир) — 1:43.06.

3000 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 7:23.63 (рекорд Европы).
2. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) — 7:23.64 (рекорд Эфиопии).
3. Грант Фишер (США) — 7:25.47 (рекорд Северной Америки).

Бег с препятствиями, 110 м
1. Хэнсл Парчмент (Ямайка) — 12.93 (лучший результат сезона в мире).
2. Грант Холлоуэй (США) — 13.06.
3. Дэниэл Робертс (США) — 13.07.

Метание диска
1. Мэттью Денни (Австралия) — 68.43 (рекорд Австралии).
2. Кристьян Чех (Словения) — 67.64.
3. Даниэль Столь (Швеция) — 67.36.

Прыжки в длину
1. Саймон Эхаммер (Швейцария) — 8.22.
2. Таджей Гейл (Ямайка) — 8.22.
3. Юки Хашиока (Япония) — 8.15.

Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6.23 (мировой рекорд).
2. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) — 5.82.
3. Сэм Кендрикс (США) — 5.72.

Толкание ядра
1. Джо Ковач (США) — 22.93.
2. Райан Краузер (США) — 22.91.
3. Том Уолш (Новая Зеландия) — 22.69.

Женщины

200 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) — 21.57.
2. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д’Ивуар) — 22.10.
3. Антоника Страчан (Багамские острова) — 22.16.

400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 49.58.
2. Наталья Качмарек (Польша) — 50.38.
3. Лике Клавер (Нидерланды) — 50.47.

800 м
1. Атинг Му (США) — 1:54.97 (рекорд США, лучший результат сезона в мире).
2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1:55.19 (рекорд Великобритании).
3. Натойя Гуле-Топпин (Ямайка) — 1:55.96 (рекорд Ямайки).

5000 м
1. Гудаф Цегай (Эфиопия) — 14:00.21 (мировой рекорд).
2. Беатрис Чебет (Кения) — 14:05.92
3. Эйгайеху Тайе (ЭФиопия) — 14:21.52.

Бег с препятствиями, 100 м
1. Тоби Амусан (Нигерия) — 12.33.
2. Жасмин Камаччо-Куинн (Пуэрто-Рико)- 12.38.
3. Кендра Харрисон (США) — 12.44.

Бег с препятствиями, 400 м
1. Фемке Бол (Нидерланды) — 51.98.
2. Шамьер Литтл (США) — 53.45.
3. Рашелл Клейтон (Ямайка) — 53.56.

Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) — 2.03 (лучший результат сезона в мире).
2. Никола Олислагерс (Австралия) — 2.03 (рекорд Австралии).
3. Ангелина Топич (Сербия) — 1.95.

Метание диска
1. Валари Оллман (США) — 68.66.
2. Лаулауга Таусага (США) — 68.36.
3. Сандра Перкович (Хорватия) — 66.85.

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