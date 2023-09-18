Ингебригтсен установил рекорд Европы в беге на 3000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине

Олимпийский чемпион 2020 года в беге на 1500 метров, двукратный чемпион мира на 5000 метров, норвежский бегун Якоб Ингебригтсен установил рекорд Европы в беге на 3000 м, одержав победу в забеге во второй день последнего, 14-го этапа Бриллиантовой лиги сезона-2023, который проходит в Юджине (США). Ингебригтсен показал результат 7:23.63.

Вторым стал представитель Эфиопии Йомиф Кеджелча (7:23.64), установивший рекорд своей страны, третьим — американец Грант Фишер (7:25.47), улучшивший собственный рекорд Северной Америки, который составлял 7:28.48.

В первый день соревнований в Юджине Ингебригтсен выиграл забег на одну милю, показав результат 3.43,73. Норвежцу не хватило шести секунд до мирового рекорда.