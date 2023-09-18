Ингебригтсен установил рекорд Европы в беге на 3000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в беге на 1500 метров, двукратный чемпион мира на 5000 метров, норвежский бегун Якоб Ингебригтсен установил рекорд Европы в беге на 3000 м, одержав победу в забеге во второй день последнего, 14-го этапа Бриллиантовой лиги сезона-2023, который проходит в Юджине (США). Ингебригтсен показал результат 7:23.63.
Вторым стал представитель Эфиопии Йомиф Кеджелча (7:23.64), установивший рекорд своей страны, третьим — американец Грант Фишер (7:25.47), улучшивший собственный рекорд Северной Америки, который составлял 7:28.48.
В первый день соревнований в Юджине Ингебригтсен выиграл забег на одну милю, показав результат 3.43,73. Норвежцу не хватило шести секунд до мирового рекорда.
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
10:58
-
10:41
-
10:38
-
10:17
-
10:16
-
10:03
-
09:50
-
07:01
-
00:53
-
00:08
-
00:01
- 17 сентября 2023
-
23:46
-
23:12
-
22:45
-
21:48
-
21:39
-
21:19
-
19:50
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:06
-
18:01
-
17:28
-
17:02
-
16:43
-
16:04
-
14:15
-
13:39
-
13:26
-
12:24
-
11:55
-
10:08
-
09:43
-
09:25
Партнерский контент