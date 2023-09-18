О'Салливан оценил своё выступление на Shanghai Masters — 2023

Семикратный чемпион мира, английский снукерист Ронни О'Салливан прокомментировал свою победу на Shanghai Masters — 2023, в финале которого он переиграл действующего чемпиона мира, бельгийца Люку Бреселя (11:9).
«Я просто очень старался. Мысленно думал, что план А состоит в том, чтобы выйти, доминировать и делать как можно более длинные брейки. План Б заключался в том, чтобы держать своё внимание и эмоции под контролем. Я пытался не потерять контроль от разочарования. В целом я играл значительно ниже обычного уровня, но в моменты, когда это было необходимо, играл хорошо. Я не был на автопилоте, всё было непросто от начала до конца.
Не удивлён, что Люка справился так хорошо. Он не является неожиданным чемпионом мира. У него потрясающий дар играть в эту игру. Выступление, которое он показал в Шеффилде, было невероятным. Он значительно прибавил как игрок, и ему явно нравится снукер. С ним здесь его девушка, и они, кажется, прекрасно проводят время. Мне бы хотелось оказаться на его этапе карьеры. Он молодой человек, у которого впереди ещё много лет. Снукер становится всё популярнее в Китае, так что сейчас хорошее время, чтобы стать профессиональным игроком в снукер», — приводит слова О'Салливана WST.
- 18 сентября 2023
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