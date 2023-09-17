Ронни О'Салливан вынес всех в первом турнире сезона. Неужели Ракета возвращается?

Ракета вернулся?!

Ронни О'Салливан без особых проблем выиграл свой первый турнир в этом сезоне – Shanghai Masters. В финале англичанин встретился с действующим чемпионом мира Люкой Бреселем и уверенно его обыграл.

Как Ронни шёл к своей пятой победе на Shanghai Masters?

Звёздный турнир

Shanghai Masters проводится в Китае впервые с 2019 года. И очень здорово, что болельщики в финале долгожданного турнира получили битву мечты – Ронни О'Cалливан против Люки Бреселя. Последний раз игроки встречались в полуфинале чемпионата мира по снукеру. Сильнее оказался бельгиец (13:10), впоследствии взявший титул.

Хотя, помимо Бреселя и О'Cалливана, на турнир приезжали и другие топ-игроки. В 1/8 финала вылетели Марк Уильямс и Шон Мёрфи, в четвертьфинале – Джадд Трамп и Джон Хиггинс. В полуфинале Shanghai Masters лишился ещё двух настоящих звёзд снукера – Нила Робертсона и Марка Селби.

Немалую часть звёзд с турнира повыбивали именно Ракета и Бельгийская пуля. На пути к финалу Ронни одолел Али Картера (6:3), Джона Хиггинса (6:5) и Марка Селби (10:7). Люка же расправился с Марком Уильямсом (6:4), Робертом Милкинсом (6:3) и Нилом Робертсоном (10:7).

И если для Бреселя Shanghai Masters – второй турнир в этом году после European Masters, то О'Салливан лишь сейчас открыл сезон. Англичанин был заявлен и на European Masters, и на Championship League, однако снялся с обоих состязаний.

«Мотивация уже не та»

Перед финалом у Люки и Ронни были разные настроения. Бельгийская пуля говорил, что будет относиться к борьбе за титул как к развлечению.

«Я всегда хочу побеждать. Неважно, против кого я играю. Думаю, что моей целью было выйти как минимум в полуфинал. Теперь, когда я уже в финале, я смотрю на это по-другому. Речь идёт скорее о хорошей игре и развлечении, чем о победе. Таким всегда было моё мышление, даже когда я играл с Селби в финале чемпионата мира. Я стараюсь развлекаться, играть быстро и хорошо. Завтра я попробую то же самое», – заявлял Люка.

Ронни же признавался в сложностях с поиском мотивации.

«Я многому научился за эти годы в ментальном плане и знаю, что надо делать. Вопрос лишь в том, смогу ли я делать это постоянно. Иногда трудно всё время выкладываться на 100%. Я занимаюсь этим уже 40 лет, поэтому сказывается усталость, и мотивация уже не та, что была раньше. Понимаю это, но продолжать становится всё труднее», – пояснял О`Салливан.

Несмотря на разное отношение к финалу, снукеристы выдали настоящий триллер в решающем матче. Начался он ровно, Ракета и Бельгийская пуля по очереди взяли по фрейму – 1:1, но вскоре англичанин завладел инициативой – 3:1. После небольшой паузы Люке удалось сравнять счёт и даже выйти вперёд (3:4). Тем не менее первая сессия осталась за Ронни. О'Салливан забрал три заключительных фрейма подряд – 6:4.

«Всё было непросто от начала до конца»

Вторая сессия стартовала так же, как и первая – снукеристы по очереди выиграли по фрейму (7:5). Однако дальше Люка перехватил инициативу и нивелировал своё отставание – 7:7. Мириться с этим Ронни не собирался, он выиграл следующие три фрейма и вышел вперёд (10:7). Во время этого рывка англичанин сделал самый большой брейк на турнире –143 очка!

Права на видео принадлежат World Snooker Tour.

Казалось, что Ракета практически гарантировал себе победу, но не тут-то было. Бельгийская пуля вспомнил свои фантастические камбэки на ЧМ-2023 и решил провернуть подобное на Shanghai Masters. Люка выиграл два фрейма и сократил отставание до минимума – 10:9. Но в следующей партии О'Салливан не дрогнул и в плотной борьбе вышел победителем – 11:9.

«Я просто очень старался. Мой план А состоял в том, чтобы выйти к столу, доминировать и забивать брейки, — признался Ракета после победы. — План Б заключался в том, чтобы быть внимательным и держать эмоции под контролем. Я старался совладать с собой. Это был один из таких турниров, где я играл значительно ниже нормального уровня, но в моменты, когда это было необходимо, я играл хорошо. Я не был на автопилоте, всё было непросто от начала до конца».

Ронни продлил шикарную победную серию на Shanghai Masters. Ракета забирает титул турнира уже четвёртый раз подряд. Всего же англичанин выигрывал в Шанхае пять раз. Ронни получил не только кубок, но и приличный денежный приз – £ 210 тыс. за победу и £ 10 тыс. за наивысший брейк.