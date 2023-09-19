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Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Вьетнамом, хотя крупно вела в счёте

Сборная России по мини-футболу в товарищеском матче не смогла обыграть команду Вьетнама. Матч, проходивший в Хошимине на арене «Лан Бинь Танг Холл», закончился со счётом 3:3.

Россияне вели по ходу встречи 3:0. Голами отметились Александр Пирогов, Никита Фахрутдинов и Янар Асадов. Но хозяева площадки смогли отыграть три мяча. Автогол на счету Пирогова, у вьетнамцев отличились Доан Фат Чау и Дук Хоа Фам. Последний сравнял счёт за 13 секунд до завершения игры.

По информации, размещённой на сайте РФС, на сбор в Новогорске и товарищеский матч со сборной Вьетнама были вызваны следующие игроки:

Вратари: Дмитрий Путилов (КПРФ), Денис Субботин («Тюмень»), Зураб Калмахелидзе («Газпром-Югра»).

Полевые игроки: Никита Фахрутдинов, Валерий Дёмин (оба – «Синара»), Арсер Багиров, Янар Асадов, Андрей Заболонков (все – «КПРФ» Москва), Александр Пирогов, Андрей Понкратов (оба – «Газпром-Югра»), Дмитрий Прудников, Сергей Денисов (оба – «Ухта»), Иван Обжорин («Торпедо»), Иван Чишкала («Бенфика»), Антон Соколов («Спортинг»), Камиль Герейханов («Тюмень»).