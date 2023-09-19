Шахматист Артемьев получил британскую визу для «Большой швейцарки»

Триумфатор командного чемпионата мира по шахматам — 2019 в составе сборной России, чемпион Европы по блицу (2018) и по классическим шахматам (2019), гроссмейстер Владислав Артемьев получил британскую визу для участия в шахматном турнире «Большая швейцарка». Этот турнир является отборочным соревнованием к турниру претендентов. Он состоится на острове Мэн с 25 октября по 5 ноября.

«Мне дали визу, только вчера я получил паспорт. Никаких сложностей у меня не возникло, всё прошло нормально. Процесс занял примерно полтора месяца», — сказал Артемьев ТАСС.

Владислав Артемьев родился в 1998 году в Омске. Помимо успехов на международной арене, в активе гроссмейстера победа в чемпионате России по быстрым шахматам.