Велогонщик Ван Хойдонк вынужден завершить карьеру в 27 лет из-за порока сердца

27-летнему велогонщику голландской команды Jumbo-Visma Натану Ван Хойдонку диагностировали порок сердца, из-за чего он вынужден завершить спортивную карьеру.

Бельгиец Ван Хойдонк попал в крупную автокатастрофу чуть больше недели назад после того, как ему стало плохо за рулём. В машине, помимо велогонщика, находилась его беременная супруга.

«‎После тщательного обследования у Ван Хойдонка был диагностирован порок сердца, который чуть не унёс его жизнь в прошлый вторник. Это означает, что карьера Ван Хойдонка окончена»‎, — говорится в заявлении Jumbo-Visma, за которую выступал бельгийский велогонщик.

Сам Ван Хойдонк говорит, что ему повезло. 27-летний спортсмен ждёт ребёнка вместе со своей женой Алисией.

«‎Всё могло бы пойти по-другому, если бы мне не оказали так быстро качественную медицинскую помощь. Сейчас со мной всё в порядке, но мне придётся смириться с тем фактом, что это означает конец моей карьеры. Теперь я хочу сосредоточиться на том, чтобы стать лучше, и на предстоящем отцовстве. С Алисией и беременностью всё идёт хорошо, и мы с нетерпением ждём родов. Теперь это мне очень помогает», — сказал Ван Хойдонк.