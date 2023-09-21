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Завершилась вторая групповая стадия Кубка России по пляжному футболу

Завершилась вторая групповая стадия Кубка России по пляжному футболу
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Подошла к концу вторая групповая стадия Olimpbet Кубка России по пляжному футболу. По итоговым положениям команд в группах были определены участники плей-офф.

Группа А: «‎Кристалл»‎ — 9 очков, «‎Спутник»‎ — 6 очков, «‎Пантеры»‎ — 3 очка, «‎Детонатор»‎ — 0 очков.

Группа В: «‎Спартак»‎ — 9 очков, «‎Лекс»‎ — 5 очков, «‎Центральный парк»‎ — 4 очка, «‎Инкомстрой»‎ — 0 очков.

Группа С: «‎Саратов»‎ — 9 очков, «‎Крылья Советов»‎ — 6 очков, «‎Кронштадт-Променад»‎ — 3 очка, «‎Звезда»‎ — 0 очков.

Группа D: «‎ЦСКА»‎ — 9 очков, «‎Локомотив»‎ — 6 очков, «‎Краснодар-ЮМР»‎ — 3 очка, «‎Строгино»‎ — 3 очка.

По данным результатам были сформированы следующие четвертьфинальные пары: «‎Спартак» — «‎Локомотив», «Кристалл» — «Крылья Советов», «Саратов» — «Спутник», «‎ЦСКА»‎ — «Лекс».

Матчи плей-офф начнутся 22 сентября.

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