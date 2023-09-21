Завершилась вторая групповая стадия Кубка России по пляжному футболу

Подошла к концу вторая групповая стадия Olimpbet Кубка России по пляжному футболу. По итоговым положениям команд в группах были определены участники плей-офф.
Группа А: «Кристалл» — 9 очков, «Спутник» — 6 очков, «Пантеры» — 3 очка, «Детонатор» — 0 очков.
Группа В: «Спартак» — 9 очков, «Лекс» — 5 очков, «Центральный парк» — 4 очка, «Инкомстрой» — 0 очков.
Группа С: «Саратов» — 9 очков, «Крылья Советов» — 6 очков, «Кронштадт-Променад» — 3 очка, «Звезда» — 0 очков.
Группа D: «ЦСКА» — 9 очков, «Локомотив» — 6 очков, «Краснодар-ЮМР» — 3 очка, «Строгино» — 3 очка.
По данным результатам были сформированы следующие четвертьфинальные пары: «Спартак» — «Локомотив», «Кристалл» — «Крылья Советов», «Саратов» — «Спутник», «ЦСКА» — «Лекс».
Матчи плей-офф начнутся 22 сентября.
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