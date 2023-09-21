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Россия не выплатила взнос ВАДА за 2023 год

Россия не выплатила взнос ВАДА за 2023 год
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Россия осталась единственной из крупных стран-плательщиц, не заплативших взнос во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) за 2023 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные документы ВАДА.

К крупным плательщикам можно отнести те страны, ежегодный взнос которых для Всемирного антидопингового агентства превышает $ 1 млн. К таким странам относятся Россия, Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Канада, Япония. Все эти страны, кроме России, уже выплатили взносы за 2023 год. Взнос России, который она должна выплатить ВАДА, составляет $ 1 267 023.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщала, что ежегодные взносы в ВАДА производятся не Российским антидопинговым агентством, а Министерством спорта РФ.

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