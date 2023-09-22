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Марк Уильямс стал девятым снукеристом в истории, сделавшим 600 сенчури в карьере

Марк Уильямс стал девятым снукеристом в истории, сделавшим 600 сенчури в карьере
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Валлийский снукерист Марк Уильямс, трёхкратный чемпион мира, стал девятым снукеристом в истории, достигшим отметки в 600 сделанных сенчури в карьере. Спортсмен преодолел отметку в 600 сенчури во время второго фрейма матча с англичанкой Ребеккой Кенна.

Снукеристы, сделавшие 600 и более сенчури в карьере

1. Ронни О`Салливан (Англия) — 1210.
2. Джон Хиггинс (Шотландия) — 953.
3. Джадд Трамп (Англия) — 915.
4. Нил Робертсон (Австралия) — 903.
5. Марк Селби (Англия) — 780.
6. Стивен Хендри (Шотландия) — 777.
7. Шон Мёрфи (Англия) — 633.
8. Дин Цзюньхуэй (Китай) — 619.
9. Марк Уильямс (Уэльс) — 601.

Отметим, что в текущем сезоне Марк Уильямс сделал уже 12 сенчури. В сезоне-2021/2022 на его счету было 34 сенчури, в прошлом сезоне — 32.

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