Марк Уильямс стал девятым снукеристом в истории, сделавшим 600 сенчури в карьере

Валлийский снукерист Марк Уильямс, трёхкратный чемпион мира, стал девятым снукеристом в истории, достигшим отметки в 600 сделанных сенчури в карьере. Спортсмен преодолел отметку в 600 сенчури во время второго фрейма матча с англичанкой Ребеккой Кенна.

Снукеристы, сделавшие 600 и более сенчури в карьере

1. Ронни О`Салливан (Англия) — 1210.

2. Джон Хиггинс (Шотландия) — 953.

3. Джадд Трамп (Англия) — 915.

4. Нил Робертсон (Австралия) — 903.

5. Марк Селби (Англия) — 780.

6. Стивен Хендри (Шотландия) — 777.

7. Шон Мёрфи (Англия) — 633.

8. Дин Цзюньхуэй (Китай) — 619.

9. Марк Уильямс (Уэльс) — 601.

Отметим, что в текущем сезоне Марк Уильямс сделал уже 12 сенчури. В сезоне-2021/2022 на его счету было 34 сенчури, в прошлом сезоне — 32.