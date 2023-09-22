В РУСАДА отреагировали на сохранение несоответствия Кодексу ВАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства РУСАДА Вероника Логинова прокомментировала заявление Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о том, что РУСАДА «по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве, которые были выявлены в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и которые так и не были устранены до настоящего времени».
«Решение исполкома ВАДА опубликовано. Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную ВАДА позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», — приводит слова Логиновой пресс-служба РУСАДА.
Изначально отстранение было наложено на два года и завершилось в 2022 году.
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