Олимпийский комитет России обратится за консультацией к юристам по решению ВАДА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация планирует обратиться к юристам для консультации по решению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Сейчас я даже не знаю, как реагировать на это решение ВАДА не восстанавливать РУСАДА. Но мы в ближайшее время проведём консультацию по этому решению со своими юристами, правовым управлением», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, накануне исполком ВАДА принял решение не снимать санкции с РУСАДА, так как российская организация «по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве».