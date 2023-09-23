Олимпийский комитет России обратится за консультацией к юристам по решению ВАДА
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация планирует обратиться к юристам для консультации по решению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Сейчас я даже не знаю, как реагировать на это решение ВАДА не восстанавливать РУСАДА. Но мы в ближайшее время проведём консультацию по этому решению со своими юристами, правовым управлением», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Напомним, накануне исполком ВАДА принял решение не снимать санкции с РУСАДА, так как российская организация «по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве».
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