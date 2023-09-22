В ОКР назвали решение ВАДА не восстанавливать РУСАДА политическим

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин заявил, что в ОКР считают претензии ВАДА предвзятыми.
Ранее исполком ВАДА сообщил, что РУСАДА «по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве.
«Эти вопросы нужно обсуждать не с РУСАДА. Агентство не занимается формированием законодательства на национальном поле. РУСАДА — это независимая общественная организация, которая занимается своими вопросами. Национальное законодательство формируют законодательная власть и правительство Российской Федерации. Поэтому не восстанавливать РУСАДА под этими явно надуманными предлогами — это из области не юридической и этической, а политической», — приводит слова Плитухина пресс-служба РУСАДА.
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