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В ОКР назвали решение ВАДА не восстанавливать РУСАДА политическим

В ОКР назвали решение ВАДА не восстанавливать РУСАДА политическим
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Генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин заявил, что в ОКР считают претензии ВАДА предвзятыми.

Ранее исполком ВАДА сообщил, что РУСАДА «по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве.

«Эти вопросы нужно обсуждать не с РУСАДА. Агентство не занимается формированием законодательства на национальном поле. РУСАДА — это независимая общественная организация, которая занимается своими вопросами. Национальное законодательство формируют законодательная власть и правительство Российской Федерации. Поэтому не восстанавливать РУСАДА под этими явно надуманными предлогами — это из области не юридической и этической, а политической», — приводит слова Плитухина пресс-служба РУСАДА.

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