«Чеховские медведи» одержали третью победу подряд в розыгрыше гандбольной Суперлиги

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал очередную победу в рамках розыгрыша OLIMPBET Суперлиги по гандболу среди мужчин. В 3-м туре чемпионата «Медведи» гостили у команды «СГАУ-Саратов». Игра, проходившая на площадке саратовского ФОК «Юбилейный», завершилась победой гостей из Чехова со счётом 32:28.

Ещё два матча состоялись также 23 сентября. В Снежинске «Динамо-Сунгуль» (Челябинск) принимало «Пермских медведей». Динамовцы были сокрушены со счётом 27:40. Ещё одна игра проходила в Уфе. Местный «Акбузат» принимал ЦСКА (Москва). Счёт игры 36:27 в пользу московских армейцев. Таким образом, во всех матчах игрового дня гости оказались сильнее хозяев.

В турнирной таблице первые четыре места занимают команды, ещё не потерпевшие ни одного поражения. Это «Пермские медведи», «Чеховские медведи», ЦСКА и «СКИФ». Правда, у последних игра в запасе.