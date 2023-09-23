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Валентина Родионенко — о санкциях в отношении Нагорного: руки не опускаем

Валентина Родионенко — о санкциях в отношении Нагорного: руки не опускаем
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Заслуженный тренер СССР и России, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала новость о включении олимпийского чемпиона Никиты Нагорного в санкционный список правительства Канады.

«Продолжаем тренироваться, готовиться, руки не опускаем. Сейчас такие решения посыпятся. Все так называемые недружественные страны начнут постепенно вводить какие-то санкции, зная, что нас допускают в нейтральном статусе. Правда, мы и сами не рвёмся выступать, пока выдвигаются такие критерии. Очень обидно, что так Канада поступила, но мы к этому были готовы», — цитирует Валентину Родионенко «РИА Новости Спорт».

Кроме Никиты Нагорного, в списке лиц, к которым правительство Канады решило применить санкции, насчитывается ещё 41 человек. Санкции вступили в силу 20 сентября.

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