Чемпион России по велоспорту среди юниоров выступит за Узбекистан на Азиатских играх

18-летний Никита Цветков, ставший двукратным чемпионом России среди юниоров в велогонках на шоссе в 2022 году, заявлен за сборную Узбекистана на Азиатские игры, которые проходят с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай).

«Уход Цветкова не стал для нас какой-то громадной потерей, этот спортсмен не был лидером среди велосипедистов своего возраста. Но, с другой стороны, когда уходят молодые спортсмены, это плохо для нашего вида спорта», — приводит слова главного тренера сборной России по велошоссе Иракли Абрамяна ТАСС.

Цветков примет участие в соревнованиях по велогонкам на треке, 18-летний спортсмен заявлен в командную гонку преследования и мэдисон.

В апреле 2022 года Цветков выиграл золотую медаль чемпионата России в групповой горной гонке, а в августе того же года вместе со сборной Москвы стал победителем командной шоссейной гонки.