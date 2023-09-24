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«Спартак» по пенальти обыграл «Саратов» в матче за бронзу Кубка России по пляжному футболу

Московский «Спартак» стал бронзовым призёром Кубка России по пляжному футболу — 2023. В матче за третье место, который прошёл в Анапе, красно-белые по пенальти обыграли «Саратов» — 4:3 (по пенальти — 4:3).

За «Спартак» в основное время встречи отличились Андрей Котенев (дубль) и Коста Де Алмейда Игор; за «Саратов» — Паулиньо, Майа Салес Алехандро Сидней. Автоголом отметился игрок красно-белых Спартак Фёдоров.

В 16:30 в Анапе стартовал финальный матч Кубка России, в котором встречаются петербургские клубы «Кристалл» и «Лекс». «Кристалл» является семикратным обладателем Кубка, его соперник дебютирует в финале турнира.

Напомним, в сезоне-2023 «Кристалл» третий раз подряд стал чемпионом России. Второе место занял московский «Локомотив», третье — «Саратов».