«Кристалл» разгромил «Лекс», став восьмикратным чемпионом Кубка России по пляжному футболу

Пляжный футбольный клуб «Кристалл» (Санкт-Петербург) стал восьмикратным чемпионом Кубка России. В финале турнира команда разгромила «Лекс» (Санкт-Петербург) со счётом 7:2.

В составе «Кристалла» сразу два футболиста отметились хет-триками в финале Кубка России: по три мяча в ворота соперника отправили Родриго и Маурисиньо. Ещё один мяч забил Алексей Макаров. У «Лекса» отличились Брено Шавьер и Виктор Крышанов.

«Кристалл» продолжил свою беспроигрышную серию в Кубке России по пляжному футболу, став чемпионом в седьмой раз подряд: команда не проигрывала турнир с 2017 года. Впервые же клуб из Санкт-Петербурга выиграл Кубок России в 2015 году.

Кубок России проходил в Анапе с 14 по 24 сентября 2023 года.