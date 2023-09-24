Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Велогонщики Jumbo-Visma заняли все три призовых места на шоссейном чемпионате Европы

Велогонщики Jumbo-Visma заняли все три призовых места на шоссейном чемпионате Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Шоссейный чемпионат Европы завершился в Нидерландах 24 сентября. Последним видом программы стала гонка на 199,8 километра, где тройка гонщиков из голландской команды Jumbo-Visma смогла занять первые три места.

Несмотря на преимущественно равнинную трассу, она включала в себя прохождение холма Вамберг в количестве семи раз, где в конце гонки состоялся финиш.

В результате завала в решающей стадии образовалась лидирующая группа, от которой впоследствии отъехал представитель Jumbo-Visma Кристоф Лапорт за 12 километров до финиша.

Уже за километр до финиша Лапорт выигрывал 10 секунд, однако после смены гонщика команды Lotto–Dstnyl Арно де Ли отрыв стал минимальным. Затем Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) достал Лапорта, но выйти вперёд ему не удалось.

По результатам гонки все призовые места достались представителям команды Jumbo-Visma: Лапорт — первый, ван Арт — второй, Олаф Коой — третий.

Материалы по теме
Велогонщик Ван Хойдонк вынужден завершить карьеру в 27 лет из-за порока сердца
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android