Команды Jumbo-Visma и Soudal-Quick Step планируют объединиться в 2024 году

Профессиональные шоссейные велокоманды Jumbo-Visma и Soudal-Quick Step работают над слиянием с середины июля. Как сообщает нидерландское издание WielrFlits, процесс планируют завершить в 2024 году.
По информации источника, Ричард Плюгге, нынешний руководитель Jumbo-Visma, станет генеральным директором обновлённой команды, а босс Soudal-Quick Step Патрик Лефевер станет членом наблюдательного совета команды. Главным тренером будет Мерейн Зееман. В случае объединения проект будет называться Visma-Soudal или Soudal-Visma. Спонсоры обеих команд поддержали идею слияния.
По мнению инсайдеров, завершение удивительного слияния — лишь вопрос времени. Что касается целей объединения, то оно должно позволить двум командам конкурировать в финансовом плане с INEOS Grenadiers и UAE-Team Emirates.
Таким образом, в следующем году Йонас Вингегор, Примож Роглич, Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт могут стать членами одной команды, хотя кто-то из ведущих велогонщиков может принять решение покинуть проект.
Слиянию могут помешать некоторые очевидные проблемы. На контракте у Jumbo-Visma 27 гонщиков, у Soudal-Quick Step – 23. Лимит по правилам UCI составляет 30 гонщиков в одной команде, кому-то придётся покинуть объединённый проект. Кроме того, у двух команд различные поставщики велосипедов. Также остаётся неизвестной судьба женских команд.
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