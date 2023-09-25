Магучих — о Бубке: для украинских спортсменов его сейчас не существует

Чемпионка мира по прыжкам в высоту, представительница Украины Ярослава Магучих высказалась о негативном отношении к бывшему президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке.

«Я очень горжусь Бубкой как спортсменом, потому что он установил много мировых рекордов. Но для всех нас, спортсменов, Бубка сейчас не существует», — заявила Магучих.

Ранее Бубка покинул Украину после начала военной операции, в октябре 2022-го он ушёл с поста главы НОК, а в августе 2023-го не вошёл в совет World Athletics. На Украине его обвиняют в связях с ДНР.

Сергей Бубка первым в мире прыгнул с шестом выше шести метров, 35 раз устанавливал мировые рекорды, шесть раз побеждал на чемпионатах мира и является олимпийским чемпионом 1988 года.