Магучих — о Бубке: для украинских спортсменов его сейчас не существует
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Чемпионка мира по прыжкам в высоту, представительница Украины Ярослава Магучих высказалась о негативном отношении к бывшему президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке.
«Я очень горжусь Бубкой как спортсменом, потому что он установил много мировых рекордов. Но для всех нас, спортсменов, Бубка сейчас не существует», — заявила Магучих.
Ранее Бубка покинул Украину после начала военной операции, в октябре 2022-го он ушёл с поста главы НОК, а в августе 2023-го не вошёл в совет World Athletics. На Украине его обвиняют в связях с ДНР.
Сергей Бубка первым в мире прыгнул с шестом выше шести метров, 35 раз устанавливал мировые рекорды, шесть раз побеждал на чемпионатах мира и является олимпийским чемпионом 1988 года.
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