«КПРФ» сыграет в домашнем туре с «Газпромом-Югра»

30 сентября и 1 октября МФК КПРФ проведёт второй домашний тур сезона. В гости приедет один из принципиальных соперников московского клуба – «Газпром-Югра» (Югорск).

Фото: МФК КПРФ

Чемпионы отлично начали сезон, набрав 11 очков из 12 возможных, и на данный момент занимают третью строчку в турнирной таблице Суперлиги. Югорцы же расположились рядом и отстают всего на одно очко!

Матчи пройдут в УСЦ «Юность» (г. Климовск, пр. Юности, 1).

30 сентября, 14:00 мск.

1 октября, 16:30 мск.

Всех болельщиков ждут развлекательная программа, а также розыгрыши призов и подарков. Вход свободный!

На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляют «Ухта» и «Торпедо» (Нижегородская область), имеющие по 16 очков.