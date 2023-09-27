«КПРФ» сыграет в домашнем туре с «Газпромом-Югра»
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30 сентября и 1 октября МФК КПРФ проведёт второй домашний тур сезона. В гости приедет один из принципиальных соперников московского клуба – «Газпром-Югра» (Югорск).
Фото: МФК КПРФ
Чемпионы отлично начали сезон, набрав 11 очков из 12 возможных, и на данный момент занимают третью строчку в турнирной таблице Суперлиги. Югорцы же расположились рядом и отстают всего на одно очко!
Матчи пройдут в УСЦ «Юность» (г. Климовск, пр. Юности, 1).
30 сентября, 14:00 мск.
1 октября, 16:30 мск.
Всех болельщиков ждут развлекательная программа, а также розыгрыши призов и подарков. Вход свободный!
На данный момент турнирную таблицу российской мини-футбольной Суперлиги возглавляют «Ухта» и «Торпедо» (Нижегородская область), имеющие по 16 очков.
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