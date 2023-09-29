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«Сейчас хорошая — 30 тысяч». Первый тренер Яна Непомнящего рассказал о своей зарплате

«Сейчас хорошая — 30 тысяч». Первый тренер Яна Непомнящего рассказал о своей зарплате
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Валентин Евдокименко, первый тренер участника двух матчей за мировую шахматную корону российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал о размере своей заработной платы.

«Я тренирую уже больше 40 лет, получается. Сейчас у меня хорошая зарплата — 30 тысяч. И за стаж работы доплата определённая идёт, и за звание заслуженного тренера — из-за Яна Александровича. Для Брянска это зарплата хорошая. Многое ещё от часовой нагрузки зависит.

У нас почему молодых тренеров практически нет — потому что на эти деньги, 17-19 тысяч, они не идут. А так, если стаж, если высшая категория, звание заслуженного и так далее, то получается больше. Доплата за Яна у меня сейчас до 80 процентов от тренерской ставки. А ставка на данный момент — около 8 тысяч», — сказал Евдокименко в шоу Вити Кравченко на YouTube.

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