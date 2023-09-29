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Ян Непомнящий высказался о падении уровня сборной Россси из-за оттока шахматистов

Ян Непомнящий высказался о падении уровня сборной Россси из-за оттока шахматистов
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который дважды участвовал в матчах за мировую шахматную корону, высказался об оттоке российских шахматистов в другие сборные после перехода России из Европейской в Азиатскую шахматную федерацию.

«Если сейчас забыть про разногласия и собрать идеальную сборную России, в которой все будут играть, то мы в лучшем случае будем только одними из фаворитов. Есть ещё Китай, США. Мы и так в командных турнирах в последние годы не блистали, а что будет через 10 лет при нынешнем течении дел… Будет играть поколение тех, кому сейчас 25 лет, а вот дальше — сложно сказать.

Я про это говорил с Филатовым (глава ФШР. — Прим. «Чемпионата»), что у нас есть такая проблема, это очень важно. Он ответил, что это проблема с демографией, мы не виноваты, мы всё правильно делаем, просто нет у нас талантов, не даёт земля русская. Сложно спорить, если человек так считает», — сказал Непомнящий в шоу Вити Кравченко на YouTube.

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