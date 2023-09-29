Япония победила Самоа на Кубке мира

На Кубке мира по регби в четверг, 28 сентября, прошёл один матч 4-го тура в группе D. На стадионе «Мунисипал» в Тулузе сборная Японии победила Самоа со счётом 28:22.

Японцы занимают второе место в группе после трёх матчей. На счету команды девять очков. Самоа находится на третьей позиции с шестью очками после трёх игр.

Лидирует в группе Англия с 14 очками. Команда провела три матча и досрочно квалифицировалась в плей-офф. Четвёртое место в группе у Аргентины, набравшей четыре очка за два матча. Сборная Чили, уже потерявшая шансы на попадание в 1/4 финала, провела три встречи и пока не имеет набранных очков.

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы по пять сборных. Две лучшие сборные из каждого квинтета выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.