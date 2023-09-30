Продажи футболок Трэвиса Келси выросли на 400% после слухов об отношениях с Тейлор Свифт

Игрок команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвис КелсиТрэвиса Келси выросли почти на 400% после того, как в прессе появились слухи о его отношениях с певицей Тейлор Свифт. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, майка с фамилией Келси вошла в пятёрку самых продаваемых по всей сети сайтов Fanatics, в том числе и в NFLShopю

Рост продаж футболок Трэвса Келси произошёл как раз после того, как Свифт посетила игру между «Канзас-Сити» и «Чикаго», которая завершилась со счетом 41:10 в пользу команды Келси. Певица наблюдала за матчем в VIP-ложе вместе с мамой Трэвиса, после чего вместе с футболистом уехала со стадиона. Это и спровоцировало бурный рост продаж футболок игрока в американский футбол Трэвиса Келси.