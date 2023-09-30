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Россиянин Сырица одержал победу на восьмом этапе «Тура Лангкави»

Россиянин Сырица одержал победу на восьмом этапе «Тура Лангкави»
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Российский велогонщик Глеб Сырица, представляющий команду Astana Qazaqstan Team, стал победителем заключительного, восьмого этапа многодневки «Тур Лангкави», проходившей в Малайзии. Судьбу этапа решал фотофиниш, Сырица обошёл Даниэля Бабора (Чехия) на толщину велосипедной трубки.

«День выдался очень напряжённым, и в какой-то момент, случайно, я оказался в группе отрыва. Ситуация не выглядела оптимистично, так что через какое-то время пелотон догнал нас, хотя четыре гонщика всё же решили продолжить. И примерно за 30 км до финиша у этой группы ещё было около двух с половиной минут, ситуация становилась опасной.

Однако наша команда сделала всё на отлично. Ребята все до одного выложились на 100% ради того, чтобы догнать этот отрыв. В итоге, когда примерно за 4 км отрыв нейтрализовали, была уже моя очередь попробовать что-то в спринте. Мне удалось найти хорошую позицию для того, чтобы открыть спринт, и всё получилось», — цитирует Сырицу пресс-служба Astana Qazaqstan Team.

Победителем многодневки стал британец Саймон Карр из EF Education-EasyPost. Сырица завершил гонку на 74-м месте в общем зачёте.

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