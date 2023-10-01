Кубок мира по регби — 2023: результаты матчей 30 сентября

30 сентября на Кубке мира по регби состоялись три игры 4-го тура в группах B, C и D.

В квинтете B в Вильнёв-д'Аске на «Пьер-Моруа» сборная Шотландии разгромила команду Румынии со счётом 84:0. Шотландцы занимают третье место в группе, румыны замыкают пятёрку. В группе C команда Фиджи оказалась сильнее сборной Грузии. Счёт встречи 17:12. В группе D в южноамериканском дерби сборная Аргентины уверенно переиграла национальную команду Чили. Счёт матча 59:5. Чилийцы остаются единственной командой группы, не познавшей побед.

Кубок мира по регби проходит с 8 сентября по 28 октября в девяти городах Франции. Действующим обладателем чемпионского трофея является национальная команда ЮАР, всего на её счету три выигранных кубка.