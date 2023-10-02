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Марк Уильямс стал победителем British Open — 2023, в финале обыграв Марка Селби

Марк Уильямс стал победителем British Open — 2023, в финале обыграв Марка Селби
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Валлиец Марк Уильямс стал победителем турнира British Open, который состоялся в Челтнеме (Великобритания). В решающем противостоянии со счётом 10:7 он одолел Марка Селби.

Финал турнира состоялся из 19 фреймов. Призовой фонд соревнований составил £ 478 тыс., из них победителю турнира достанется £ 100 тыс.

Отметим, что эта победа на British Open стала для Уильямса уже третьей в карьере. В последний раз он побеждал на этих соревнованиях в 2021 году, когда обыграл Гэри Уилсона. Первая его победа случилась в 1997 году (над Стивеном Хендри).

В настоящий момент в активе Уильямса 25 побед в рейтинговых турнирах. Больше только у Стива Дэвиса (28), Джона Хиггинса (31), Стивена Хендри (36) и Ронни О'Салливана (39).

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