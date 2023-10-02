Марк Уильямс стал вторым самым возрастным победителем рейтинговых турниров в снукере

Валлиец Марк Уильямс, выигравший в финале турнира British Open — 2023 у англичанина Марка Селби, стал вторым самым возрастным победителем рейтинговых турниров в снукере.

В решающем поединке Уильямс обыграл Селби со счётом 10:7. Эта победа стала для Уильямса третьей на British Open и 25-й в рейтинговых турнирах, что является пятым показателем среди профессионалов.

На момент победы в соревновании Марку Уильямсу исполнилось 48 лет и 192 дня. Он обошёл Джо Перри, ставшего победителем Welsh Open — 2022 в возрасте 47 лет 205 дней. Лидерство в рейтинге самых возрастных победителей турниров уже более 40 лет держит шестикратный чемпион мира (1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978) валлиец Рэй Риардон, ставший победителем 1982 Professional Players Tournament в возрасте 50 лет 14 дней.