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Сальников — о Гирёве: желания получить нейтральный статус у него не было

Сальников — о Гирёве: желания получить нейтральный статус у него не было
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Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал получение российским пловцом Иваном Гирёвым нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. По словам Сальников, у Гирёва не было желания выступать в качестве нейтрального спортсмена.

«‎Гирёв пояснил свою позицию. Насколько я понимаю, заявления о том, чтобы из него сделали нейтрального спортсмена, от него не было. Как он оказался в этом списке? Это вопрос к нему. Может, из любопытства решил посмотреть, что ему пришлют — декларацию или ещё что-нибудь. Возможно, были другие причины. Но желания получить этот статус у него не было, о чём он, насколько мне известно, сообщил»‎, — сказал Сальников в интервью ТАСС.

Ранее, Международная федерация плавания объявила о получении нейтрального статуса российским пловцом Иваном Гирёвым. Позже сам спортсмен объявил, что не хочет выступать на соревнованиях в таком статусе.

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