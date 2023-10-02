Сальников — о Гирёве: желания получить нейтральный статус у него не было

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал получение российским пловцом Иваном Гирёвым нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. По словам Сальников, у Гирёва не было желания выступать в качестве нейтрального спортсмена.

«‎Гирёв пояснил свою позицию. Насколько я понимаю, заявления о том, чтобы из него сделали нейтрального спортсмена, от него не было. Как он оказался в этом списке? Это вопрос к нему. Может, из любопытства решил посмотреть, что ему пришлют — декларацию или ещё что-нибудь. Возможно, были другие причины. Но желания получить этот статус у него не было, о чём он, насколько мне известно, сообщил»‎, — сказал Сальников в интервью ТАСС.

Ранее, Международная федерация плавания объявила о получении нейтрального статуса российским пловцом Иваном Гирёвым. Позже сам спортсмен объявил, что не хочет выступать на соревнованиях в таком статусе.